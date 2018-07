Amazon com : dégage un bénéfice net record au deuxième trimestre

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM -2.98% 1808 54.60% FACEBOOK -18.96% 176.26 -0.11%

Mark Zuckerberg qui pleure et Jeff Bezos qui rit. Si Facebook a vu hier s’envoler en fumée près de 120 milliards de dollars de capitalisation, celle d’Amazon devrait encore progresser à la faveur de résultats record au deuxième trimestre. Selon Jefferies, Amazon pourrait désormais afficher des bénéfices régulièrement et non plus de façon épisodique, comme il en avait jusque-là l’habitude. Le groupe bénéficie en effet de la bonne performance de ses activités à marge élevée : AWS (Cloud computing), la publicité et les services qu'il fournit aux vendeurs tiers sur son site.Entre avril et juin, le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 2,5 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action, contre 197 millions de dollars ou 40 cents par action, un an plus tôt.Le résultat opérationnel a, lui, bondi de 375% à 2,983 milliards de dollars. Il a représenté 5,6% des revenus contre seulement 1,7% au deuxième trimestre 2017. Il s'agit de sa meilleure rentabilité opérationnelle depuis 13 ans.AWS représente désormais plus de la moitié du résultat opérationnel du groupe, bondissant ce trimestre de 79% à 1,642 milliard de dollars pour des revenus en progression de 48,9% à 6,105 milliards de dollars. Ils ont accéléré pour le troisième trimestre consécutif.Les ventes totales d'Amazon ont, elles, augmenté de 39% (+37% à taux de change constants) à 52,9 milliards de dollars alors que le marché tablait sur 53,40 milliards de dollars.Au troisième trimestre, les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 54 et 57,5 milliards de dollars, soit une croissance de 23% à 31%. Si Wall Street vise un chiffre d'affaires plus important à 58,02 milliards de dollars, il a été surpris favorablement par la prévision de résultat opérationnel. Ce dernier est anticipé entre 1,4 et 2,4 milliards de dollars contre 343 millions de dollars un an auparavant et un consensus Reuters de 843 millions de dollars.