Amazon com : renforce sa présence en Californie

Amazon a annoncé son intention de continuer à innover dans l’ « Inland Empire », une région en Californie, avec un nouveau centre à Beaumont, qui créera plus de 1 000 emplois à temps plein. Cette installation s'ajoutera aux autres installations d'Amazon Inland Empire à Eastvale, Moreno Valley, Redlands, Rialto, Riverside et San Bernardino, où la société a lancé son premier centre de traitement de commandes en Californie en 2012."L'Inland Empire est un endroit idéal pour faire des affaires : servir les clients, créer des emplois et placer la barre plus haut en matière de technologies innovantes ", a déclaré Mark Stewart, vice-président des opérations d'Amazon pour l'Amérique du Nord.Amazon a créé plus de 39 000 emplois en Californie et, depuis 2011, a investi plus de 19 milliards de dollars dans l'État, y compris l'infrastructure et la rémunération de ses employés.Dans un communiqué, la société estime que ses investissements directs en Californie ont contribué à hauteur de 15 milliards de dollars supplémentaires à l'économie de l'État de 2011 à 2017, et ont généré 50 000 emplois indirects supplémentaires en plus des embauches directes de la société."Il y a aussi plus de 175 000 petites et moyennes entreprises en Californie qui vendent sur Amazon" précise le groupe.