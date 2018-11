Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amazon présentera dans la journée l’implantation de son deuxième siège social. Ce dernier sera réparti entre deux sites : à New York et dans la proche banlieue de Washington. Selon Reuters, Amazon prévoit d’y recruter 50 000 personnes et d’y investir plus de cinq milliards de dollars.