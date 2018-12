Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amazon prévoit aux Etats-Unis de construire de nouveaux magasins Whole Foods et d'agrandir ceux existants. Selon la presse américaine, le géant du commerce en ligne compte ainsi offrir à plus de clients son service de livraison en deux heures.