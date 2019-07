Amazon conclut un accord avec l'autorité allemande de la concurrence

L'Office fédéral de lutte contre les cartels a déclaré mercredi qu'il mettait fin à l'enquête ouverte sept mois plus tôt, après que la firme américaine a accepté de revoir les conditions de service appliquées aux vendeurs tiers sur sa plate-forme allemande.

Ces changements doivent prendre effet dans 30 jours, a-t-il indiqué dans un communiqué, et ils concerneront aussi les sites d'Amazon de plusieurs pays hôtes de l'Union européenne - Grande-Bretagne, France, Italie et Espagne -. L'Allemagne est le deuxième plus grand marché d'Amazon derrière les Etats-Unis.

"Nous sommes parvenus à des améliorations considérables pour les distributeurs sur les places de marché d'Amazon", a dit le président de l'Office fédéral, Andres Mundt. "Nous abandonnons notre enquête", a-t-il annoncé.

En réponse à cette annonce, Amazon a déclaré que les modifications apportées aux conditions de service permettraient de clarifier les droits et les responsabilités des vendeurs tiers, qui représentent 58% des ventes de produits sur sa plate-forme.

"Nous allons continuer de travailler dur, d'investir massivement et d'inventer de nouveaux outils et services pour aider nos partenaires commerciaux à travers le monde à atteindre de nouveaux clients et développer leur activité", a dit la firme.

Les géants du numérique font l'objet d'une attention accrue de la part des régulateurs européens. Ainsi Google s'est vu infliger en mars dernier une amende d'un montant de 1,49 milliard d'euros par la Commission européenne pour abus de position dominante liée à sa régie publicitaire AdSense.

L'Office fédéral allemand, qui avait aussi ouvert une enquête sur Facebook, a demandé en février dernier au réseau social de mettre fin à certaines de ses pratiques en matière de collecte de données, estimant que le groupe dirigé par Mark Zuckerberg avait abusé de sa position dominante sur le marché pour recueillir des informations sur ses utilisateurs à leur insu.

Concernant Amazon, l'organisme allemand avait centré son enquête sur la transparence entre le géant de la distribution et les vendeurs tiers concernant les résiliations, les retards de paiement et les conditions de livraison.

L'accord prévoit qu'Amazon donne un préavis de 30 jours et un motif au vendeur tiers qu'il veut retirer de sa plate-forme, ce que la firme américaine pouvait faire avec effet immédiat et sans explication jusqu'à présent.

Les vendeurs tiers des plate-formes en Europe auront aussi la possibilité, dans certains cas, de recourir à la justice - par exemple en cas de litige avec Amazon sur les coûts des retours ou des remboursements de produits.

(Douglas Busvine; Jean Terzian pour le service français)

