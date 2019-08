Amazon : contrat dans le 'cloud' avec un journal canadien

14/08/2019 | 16:20

Amazon Web Services, la filiale 'cloud' d'Amazon, annonce avoir été sélectionnée par le journal canadien Globe and Mail pour des applications liées à l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.



Le contrat portera, entre autres, sur le service de traitement du langage Amazon Comprehend permettant d'identifier des informations, la technologie de reconnaissance faciale en temps réel Amazon Rekognition et le logiciel d'extraction de texte et des données Amazon Textract.



Le Globe and Mail aura également recours à Amazon Polly, la technologie d'Amazon permettant de convertir des articles de presse dans des fichiers audio disponibles en anglais, en français et en mandarin.



Enfin, le groupe de presse a également prévu d'utiliser la plateforme prédictive Sophi afin de déterminer comment ses lecteurs réagissent à ses contenus.



