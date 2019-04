Amazon et Google font la paix dans la vidéo en streaming

Washington (awp/afp) - Amazon et Google ont fait la paix: les utilisateurs pourront regarder le service Amazon Prime Video sur leurs appareils Google, et en retour, YouTube sur les appareils d'Amazon, ont annoncé les deux colosses américains jeudi.

Concrètement, la plateforme de vidéos YouTube --détenue par Google-- sera disponible sur les télés connectées Fire d'Amazon dans les mois qui viennent, tandis que les abonnés au service Prime Video d'Amazon pourront regarder leurs programmes via le boîtier Chromecast de Google et son système Android TV, ont expliqué les entreprises dans un communiqué.

Cette entente vient clore un conflit entre Google et Amazon qui rendait difficile, sinon impossible, aux utilisateurs d'accéder aux plateformes de vidéo de l'un via les appareils et systèmes de l'autre.

Les deux firmes sont en concurrence dans le streaming, un marché largement dominé par Netflix mais toujours en pleine ascension et qui attire de nouveaux acteurs, comme bientôt Disney et Apple.

afp/rp