Amazon : installera son nouveau QG à New York et en Virginie

13/11/2018 | 16:23

Le groupe Amazon annonce ce mardi avoir sélectionné New York et Arlington (en Virginie) pour son nouveau siège social, représentant un investissement de 5 milliards de dollars et permettant de créer quelque 50.000 emplois.



Ce nouveau QG, 'divisé' entre deux sites géographiquement distincts, complètera le siège social historique du groupe à Seattle.



Le site de New York fera face à Manhattan, le long de l'East River. Celui d'Arlington ne se trouvera qu'à quelques kilomètres du centre de Washington DC. Pour les deux localisations, les premiers recrutements débuteront en 2019.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.