Amazon : lance de nouveaux avantages 'Business Prime'

23/10/2018 | 15:42

Amazon annonce ce mardi le lancement de nouveaux avantages 'Business Prime', destinés aux entreprises de toutes tailles aux États-Unis, en Allemagne et au Japon.



Ces avantages reposent notamment sur un outil appelé Spend Visibility, qui aide les professionnels à mieux gérer leurs dépenses et à identifier des opportunités d'économies. Ils peuvent aussi bénéficier d'un paiement sur facture à 45 ou 60 jours, d'une carte Amazon Business American Express ou d'une livraison gratuite le jour même ou le lendemain.





