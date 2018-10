Amazon : largement au-dessus des attentes au T3

26/10/2018 | 10:32

Publiés dans la nuit, les comptes du troisième trimestre du géant américain de l'e-commerce Amazon se sont une nouvelle fois révélés largement supérieurs aux anticipations du marché.



Le groupe a enregistré un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars sur la période, soit 5,75 dollars par action. Un an plus tôt, le résultat net s'élevait 'seulement' à 256 millions, représentant 52 cents par titre un an plus tôt. Le bénéfice net a ainsi été multiplié par onze au troisième trimestre !



Le consensus avait anticipé cette nette augmentation du résultat, mais dans des proportions plus raisonnables, misant notamment sur un bénéfice par action (BPA) de 3,2 dollars.



Le chiffre d'affaires a de son côté grimpé de 29% par rapport au troisième trimestre de l'exercice clos à 56,58 milliards de dollars.



S'agissant de ses perspectives pour le trimestre en cours - moment fort de l'année pour le commerce en ligne avec les fêtes de fin d'année qui approchent -, Amazon anticipe des ventes nettes comprises entre 66,5 et 72,5 milliards de dollars, en hausse comprise entre 10% et 20% par rapport aux quatrième trimestre 2017.





