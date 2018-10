Amazon : le salaire minimum augmenté aux États-Unis

02/10/2018 | 16:17

Amazon annonce ce mardi une augmentation de son salaire minimum aux États-Unis, pour tous les employés, porté à 15 dollars de l'heure.



Le groupe a été critiqué pour sa politique salariale durant plusieurs mois - le taux horaire actuel, de 7,25 dollars par heure, avait été fixé voilà 10 ans. Cette augmentation entrera en vigueur à compter du 1er novembre. Elle profitera à plus de 250.000 employés d'Amazon, ainsi qu'à plus de 100.000 employés saisonniers.



Amazon a également annoncé avoir augmenté son salaire minimum pour les employés britanniques à 10,50 livres à l'heure dans la région de Londres, et à 9,50 livres à l'heure pour toutes les autres régions du pays.





