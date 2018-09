Amazon : le service Whole Foods élargi à de nouvelles villes

12/09/2018 | 12:29

Amazon a annoncé mardi l'extension de son service de livraison de produits frais, de fruits de mer et de viande Whole Foods à 10 nouvelles villes américaines.



Le géant du e-commerce étend ainsi son service de livraison rapide aux villes de Charlotte, Las Vegas, Memphis, Nashville, La Nouvelle-Orléans, Oklahoma City, Phoenix, Raleigh, Tucson et enfin Seattle.



Le programme sera également étendu à d'autres quartiers de New York, Los Angeles et Dallas / Fort Worth, a déclaré Amazon.



Au total, le service de livraison Whole Foods Market est désormais disponible dans 38 villes américaines. D'autres extensions sont prévues tout au long de 2018.





