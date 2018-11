Amazon : mise à disposition d'AWS RoboMaker

26/11/2018 | 11:26

Amazon Web Services fait part de la disponibilité d'AWS RoboMaker, nouveau service qui aide les développeurs 'à développer, tester et déployer des applications robotiques, ainsi qu'à bâtir des fonctions robotiques intelligentes utilisant des services cloud'.

'Les clients NASA Jet Propulsion Lab (JPL), Stanley Black & Decker, Robot Care System et Apex.AI utilisent tous AWS RoboMaker pour construire

des vaisseaux spatiaux, des drones d'inspection industrielle et des robots de soins aux personnes âgées', souligne-t-il.



Le groupe technologique précise que AWS RoboMaker est disponibles dans les parties orientales (Virginie du Nord) et occidentale (Oregon) des Etats-Unis, ainsi que dans l'Union européenne (Irlande). Il sera étendu à d'autres régions dans l'année à venir.



