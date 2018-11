Amazon : nouveau centre logistique en Californie du Sud

02/11/2018 | 15:32

Le géant de la distribution en ligne Amazon annonce l'ouverture d'un centre logistique à Beaumont, dans la région de l'Inland Empire en Californie du Sud, centre qui permettra la création de plus d'un millier d'emplois à temps plein.



Les employés de ce nouveau site couvrant près de 60.000 m2 saisiront, emballeront et expédieront aux clients des articles tels que des livres, des produits électroniques de petite taille, des fournitures scolaires et des biens ménagés.



Le site de Beaumont rejoindra les autres centres logistiques de l'Inland Empire à Eastvale, Moreno Valley, Redlands, Rialto, Riverside et San Bernardino, où Amazon a ouvert son premier centre logistique en Californie, en 2012.



