14/01/2019 | 16:49

Amazon annonce ce jour que Choice Hotels a opté pour son offre Amazon Web Services (AWS).



Choice Hotels, qui exploite plus de 6.900 hôtels, effectuera la migration de plus de 1.000 applications vers AWS. Ce n'est pas la première collaboration entre les deux groupes : depuis 2014, AWS hébergeait déjà certaines applications métiers de Choice Hotels, dont le système central de réservation.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.