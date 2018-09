Amazon : nouveau magasin pour les PME américaines

17/09/2018 | 13:32

Amazon fait part de l'ouverture de 'Amazon Storefronts,' nouveau magasin destiné aux clients souhaitant acheter exclusivement des produits venant des petites et moyennes entreprises américaines vendant sur Amazon.



Il propose une collection de plus d'un million de produits venant de près de 20.000 PME réparties sur l'ensemble des Etats-Unis et permet à ses clients d'en savoir davantage sur ces sociétés à travers des vidéos ou des dossiers spécialisés.



Le géant américain de la distribution en ligne précise que les produits offerts par Storefronts se répartissent dans de nombreuses catégories telles que la rentrée, Halloween, la maison, la cuisine, les produits pour animaux et les livres.



