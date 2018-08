Amazon : nouvelle extension de l'offre Whole Foods

29/08/2018 | 11:05

Amazon annonce une extension du service de livraison de produits organiques et naturels par sa filiale Whole Foods Market, à travers Prime Now, à Columbus, Dayton, Portland, le grand Washington DC et des quartiers supplémentaires de New York City.



Cette extension porte ainsi à 28 le nombre de villes où ce service de livraison ultrarapide, lancé en début d'année, est désormais disponible. Le géant de la distribution en ligne prévoit d'en poursuivre le maillage aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année.



