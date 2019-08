Amazon : nouvelle plateforme logistique dans l'Utah

20/08/2019 | 12:09

Le géant américain de la distribution en ligne Amazon a annoncé mardi l'ouverture d'une nouvelle plateforme logistique basée dans l'Utah.



Le site de West Jordan, dont la superficie dépassera les 90.000 mètres carrés, fera travailler plus de 800 personnes chargées de trier, d'emballer et d'envoyer des articles volumineux tels que des équipements sportifs, des meubles de jardin ou des vélos.



Souvent accusé de sous-payer ses salariés, le groupe de Seattle souligne que tous les employés du site bénéficieront d'un salaire horaire de base de 15 dollars, ainsi que de toute une série d'avantages liés à son régime de santé, dont un congé parental pouvant atteindre 20 semaines.



Amazon précise qu'il emploie déjà plus de 2000 personnes dans l'Etat de l'Utah.



