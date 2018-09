Amazon : ouvre un magasin physique '4-star' à New York

27/09/2018 | 12:25

Amazon.com a annoncé hier l'ouverture, ce jeudi, d'un nouveau magasin physique dans le quartier de Soho, l'un des plus animés de New York.



Ce point de vente 'Amazon 4-star' ne présentera, comme son nom l'indique, que des articles classés au moins 4 étoiles sur Amazon.com, d'autres proposés par les meilleurs vendeurs, ou encore de nouveaux articles et tendances sur le site Web d'Amazon.



La boutique se concentrera sur les catégories les plus populaires d'Amazon, notamment les appareils connectés, l'électronique grand public, la cuisine, la maison, les jouets, les livres et les jeux.



Les clients pourront également tester les appareils Amazon et les accessoires dédiés à la maison connectée reposant sur son système d'IA, Alexa.





