Amazon : présente deux nouvelles tablettes Fire HD 8

06/09/2018 | 15:48

Le groupe Amazon annonce ce jeudi le lancement d'une nouvelle version de sa tablette Fire HD 8, intégrant nativement son service d'assistant personnel Alexa, lequel est accessible par commande vocale.



La nouvelle Amazon Fire HD 8 propose un écran 8 pouces HD, un processeur quadricoeur, 16 gigas de mémoire interne (extensibles via microSD) et une batterie pouvant tenir jusqu'à 10 heures en usage mixte. Elle est proposée au prix de 79,99 dollars, et sera livrée à partir du 4 octobre.



De plus, Amazon renouvelle encore sa gamme avec sa nouvelle tablette destinée aux enfants, la Fire HD 8 Kids Edition. Elle sortira le 4 octobre également, au prix de 129 dollars.





