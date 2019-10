Amazon : projet de centre logistique en Illinois

11/10/2019 | 15:46

Le géant américain du commerce en ligne Amazon annonce qu'il prévoit l'ouverture d'un centre logistique à Channahon, en Illinois, créant plus de 500 nouveaux emplois à temps plein, centre qui couvrira une superficie d'environ 93.000 m2.



Les employés y saisiront, emballeront et expédieront aux clients des articles de grande taille tels que des équipements sportifs, des cannes à pêche, des kayaks ou des vélos. Amazon précise employer actuellement plus de 11.000 personnes à temps plein en Illinois.



