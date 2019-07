Amazon : projet de deux centres logistiques en Ohio

22/07/2019 | 13:20

Le géant du commerce en ligne Amazon annonce qu'il prévoit l'ouverture de deux centres logistiques en Ohio, respectivement à Akron et à Rossford, ce qui permettra la création de plus de 2.500 emplois à temps plein.



Chacun des deux centres couvrira plus de 65.000 m2. Les employés y saisiront, emballeront et expédieront aux clients des articles de petite taille tels que des livres, des produits électroniques ou des jouets.



Depuis 2010, Amazon a investi plus de cinq milliards de dollars dans cet Etat de la région des Grands Lacs, investissements qui auraient permis de créer 19.000 postes indirects en plus des embauches directes par le groupe.



