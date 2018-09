Amazon : renforce son San Diego Tech Hub

05/09/2018 | 14:30

Amazon annonce une expansion de son San Diego Tech Hub et prévoit d'y créer 300 nouveaux emplois hautement qualifiés dans des domaines comme le développement de logiciels, le machine learning, le cloud computing et le divertissement numérique.



Pour accompagner ces créations d'emplois, le géant du commerce en ligne a ouvert un nouveau bureau d'environ 7.900 m2 dans les environs de San Diego, lui permettant ainsi de doubler sa main d'oeuvre technologique dans cette région.



Le San Diego Tech Hub est l'un des 17 Tech Hubs en dehors de Seattle qui emploient plus de 17.500 personnes à travers l'Amérique du Nord. Ses équipes développent des systèmes de logiciels notamment pour AmazonFresh, Prime Now et Amazon Web Services.



