27/12/2018 | 10:15

Amazon revendique une saison des fêtes record, avec davantage d'articles commandés dans le monde que jamais, et notamment la vente de millions d'appareils Amazon écoulés de plus que l'année dernière comme le tout-nouveau Echo Dot.



Des dizaines de millions de personnes dans le monde ont commencé des essais gratuits ou des abonnements payants de Prime. Aux seuls Etats-Unis, plus d'un milliard d'articles ont été livrés gratuitement avec Prime.



Le géant américain du commerce en ligne met aussi en avant que plus de la moitié des articles vendus dans ses magasins durant la période des fêtes provenaient des petites et moyennes entreprises.



