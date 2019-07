Amazon : sous les attentes au T2

26/07/2019 | 14:56

Le géant américain du e-commerce Amazon a fait état d'une petite hausse de son bénéfice net au deuxième trimestre, passé de 2,5 milliards de dollars au 30 juin 2018, soit 5,07 dollars par action, à 2,6 milliards à la même date cette année, soit 5,22 dollars.



C'est moins que ce que prévoyaient les analystes. Ces derniers misaient en effet sur 5,58 dollars.



Par ailleurs, le chiffre d'affaires a bondi de 20% par rapport au deuxième trimestre de 2018, atteignant plus de 63 milliards de dollars.



Amazon annonce viser un chiffre d'affaires compris entre 66 et 70 milliards de dollars au titre du trimestre en cours.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.