Amazon tombe au plus bas depuis ses $1.000 mds du 4 septembre

17 septembre (Reuters) - L'action Amazon.com était en nette baisse lundi à mi-journée à Wall Street, touchant en séance son cours le plus bas depuis que la société d'e-commerce a atteint les 1.000 milliards de dollars de capitalisation le 4 septembre.

Amazon.com a annoncé lundi avoir ouvert une enquête sur des soupçons de vente de données confidentielles de clients par certains de ses salariés à des entreprises tierces afin, notamment, de supprimer des avis négatifs publiés sur son site sur certains produits.

Par ailleurs, Citi explique dans une note que les anticipations d'Amazon relatives à un deuxième siège social et l'éventuelle séparation entre son activité de distribution et celle de sa division AWS de services cloud valaient que les investisseurs s'y intéressent.

"Ces éléments incluent l'annonce par Amazon de la recherche d'un deuxième siège social (qui, croyons-nous, pourrait préluder en fait à une scission), les récents propos du (patron d'Amazon Jeff) Bezos sur l'importance croissante de ses engagements notamment dans l'espace et l'éducation, et la rumeur toujours plus pressante d'une pression réglementaire accrue, entre autres choses", écrit Citi.

L'action Amazon perdait 2% à 1.927,57 dollars vers 16h30 GMT, après être tombée jusqu'à 1.920 dollars. D'autres valeurs techs suivaient la même pente descendante: Apple laissait 1,5%, Facebook 0,9%, Netflix 2,2%, Alphabet 0,8% et Twitter 3,9%.

En comprenant les pertes du jour, le titre Amazon conserve un gain de 64% depuis le début de l'année.

( Arjun Panchadar à Bangalore, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison)