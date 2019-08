Amazon : un nouvel outil de prévision en mode 'cloud'

22/08/2019 | 13:05

Amazon Web Services, la division d'Amazon dédiée au 'cloud', a annoncé mercredi le lancement d'un outil de prédiction présenté comme 50% plus efficace que les méthodes traditionnelles.



Le géant du commerce en ligne explique avoir développé cette technologie, basée sur le 'machine learning' (apprentissage automatique) au cours de ses 20 dernières années d'activité, qui l'ont vu livrer chaque année des milliards de colis vers plusieurs dizaines de milliers de codes postaux.



Le groupe de Seattle estime que son offre, baptisée 'Amazon Forecast', peut être utilisée pour des tâches allant aussi bien de la prévision de ventes qu'à l'optimisation d'infrastructures, en passant également par la gestion des effectifs.



La solution 'Amazon Forecast' a déjà été retenue par le groupe de conseil Accenture, souligne Amazon, qui fait valoir que le fournisseur de services collectifs Puget Sound Energy (PSE) l'utilise lui aussi pour anticiper la consommation de gaz et d'électricité de ses clients.



