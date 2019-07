Amazon : va créer 2 000 emplois au Royaume-Uni en 2019

03/07/2019 | 17:11

Amazon.com a annoncé qu'il prévoyait de créer 2 000 nouveaux emplois au Royaume-Uni en 2019, ce qui porterait à plus de 29 500 le nombre total de ses employés dans le pays d'ici la fin de l'année.



Les postes devraient comprendre des ingénieurs, des développeurs de logiciels, des scientifiques, des postes d'apprentissage ainsi que plusieurs emplois de premier échelon, a déclaré le géant américain de la vente en ligne.



Parmi les emplois créés, plus de 170 occuperont des postes hautement qualifiés dans ses centres de développement à Cambridge, Édimbourg et Londres a annoncé le groupe.



