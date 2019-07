Amazon : va créer 2.800 emplois en Allemagne cette année

15/07/2019 | 14:16

Amazon annonce ce lundi prévoir de créer plus de 2.800 emplois en Allemagne cette année, ce qui permettra au groupe de compter plus de 20.000 employés dans le pays.



Le détaillant en ligne a ainsi annoncé l'ouverture de son 13e centre logistique en Allemagne, à Mönchengladbach, cette année. En comptant les bureaux et autres centres de développement, Amazon compte actuellement plus de 35 sites en Allemagne.





