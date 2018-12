Amazon : va créer 600 emplois à Toronto

18/12/2018 | 16:43

Amazon envisage de créer 600 nouveaux emplois dans des domaines tels que les logiciels, l'apprentissage automatique, le cloud, la publicité numérique et l'intelligence artificielle dans le cadre de l'expansion de son pôle technologique à Toronto, a annoncé le groupe américain en ligne.



Amazon a récemment ouvert un bureau de 34 000 m2 dans le centre de Toronto, qui compte actuellement plus de 800 employés, principalement consacrés à la recherche et au développement logiciel pour son unité de cloud et à l'assistant vocal Alexa.



Le bureau d'Amazon à Toronto est l'un des 18 centres technologiques de la société situés à l'extérieur de Seattle, en Amérique du Nord.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.