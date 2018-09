Amazon veut ouvrir 3.000 magasins sans caissier d'ici 2021 -presse

20 septembre (Reuters) - Amazon.com envisage d'ouvrir jusqu'à 3.000 nouveaux magasins Amazon Go dans les quelques années à venir, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, de sources proches du dossier.

Les titres des chaînes de supermarchés Kroger et Target ont perdu respectivement 1,4% et 0,59% mercredi en réaction à la nouvelle. L'action Amazon a reculé de 0,75% alors que la Commission européenne a annoncé avoir lancé une enquête préliminaire pour savoir si de géant de Seattle utilisait les données de commerçants présents sur son site dans le but de favoriser ses propres ventes.

Amazon possède déjà trois magasins Amazon Go à Seattle et veut se développer à Chicago, San Francisco et New York.

Le concept des magasins Amazon Go, sans caissier et dans lesquels les clients achètent des produits à l'aide d'un smartphone, pourrait bouleverser le secteur de la distribution. (Juliette Rouillon pour le service français, édité par)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM -0.75% 1926.42 65.98% KROGER -1.40% 28.88 5.06% TARGET CORPORATION -0.59% 87.16 33.76%