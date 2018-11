Amazon : week-end record entre Black Friday et Cyber Monday

27/11/2018 | 12:14

Le groupe Amazon annonce avoir connu un week-end record, entre le Black Friday et le Cyber Monday, cette dernière journée étant celle pendant laquelle le plus grand nombre de produits ont été commandés dans le monde sur son site e-commerce.



'Les clients d'Amazon, dans le monde entier, ont commandé plus de 18 millions de jouets et plus de 13 millions d'articles de mode pendant le Black Friday et le Cyber Monday combinés', indique le groupe.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.