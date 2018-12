Ceconomy jette un froid sur les perspectives de la distribution

En fin de matinée, l'action Ceconomy, qui s'était déjà effondrée de 75% depuis le début de l'année, chute encore de près de 14% à 3,089 euros à la Bourse de Francfort. Le titre Fnac Darty, dont le groupe allemand est le premier actionnaire avec 24% du capital, cède pour sa part plus de 3% à Paris.

L'avertissement de Ceconomy, à quelques jours de Noël, intervient après celui du groupe britannique de prêt-à-porter en ligne ASOS, qui a abaissé lundi sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de marge.

Le groupe allemand a précisé mercredi qu'il passerait le dividende au titre de l'exercice clos fin septembre.

Il prédit un léger déclin de son bénéfice d'exploitation sur l'exercice 2018-2019 alors que ses ventes, ajustées des effets de changes et de l'évolution de son périmètre, devraient pour leur part légèrement progresser.

Ces prévisions ne prennent pas en compte les dépenses potentielles résultant de la réorganisation de la société, ni les coûts résultant du remaniement de sa direction.

Le groupe, qui avait déjà prévenu que les ventes de son quatrième trimestre seraient affectées par un temps exceptionnellement doux, a dit que son bénéfice net sur la période avait reflué de 28% à 84 millions d'euros.

Baader Helvea juge décevantes les prévisions de Ceconomy et pense que le groupe "reste dans la tourmente". "La société doit recalibrer ses divisions de contrôle et/ou d'approvisionnement afin d'éviter une mauvaise gestion des rabais, comme cela a été le cas lors de l'exercice 2017/2018", affirme Baader Helvea.

"Nous anticipons un environnement encore difficile pour l'électronique grand public et la distribution l'an prochain", a pour sa part déclaré Mark Frese, le directeur financier sortant de Ceconomy, cité dans un communiqué.

Il a ensuite dit aux analystes que le groupe aurait probablement besoin de davantage de temps pour atteindre les objectifs de marge à moyen terme fixés l'an dernier.

"URGENCE D'UN NOUVEAU PATRON"

Ceconomy, qui s'efforce de simplifier ses activités, est à la recherche d'un nouveau président du directoire et d'un directeur financier à la suite de deux avertissements sur résultats cette année.

Le groupe a annoncé mardi avoir nommé Bernhard Düttmann, actuellement membre du conseil de surveillance, au poste de directeur financier par intérim à compter du 1er janvier.

"Un président du directoire et un nouveau plan stratégique sont urgents", écrit Clément Genelot de Bryan Garnier.

Ceconomy dit vouloir accélérer sa stratégie pour proposer davantage de services et réduire ses coûts pour dégager des marges et investir dans la technologie et la logistique.

Face à la concurrence d'acteurs sur internet comme Amazon, Ceconomy cherche à mieux intégrer ses magasins et son offre en ligne mais aussi à proposer davantage de services, comme les réparations et l'installation à domicile de produits électroniques.

Il a déclaré mercredi que son investissement dans Fnac Darty était un élément essentiel de sa volonté de consolidation du secteur.

Le groupe, qui exploite plus de 1.000 magasins Media Markt et Saturn à travers l'Europe, prévoit aussi de rationaliser et de centraliser son organisation, notamment en ce qui concerne la logistique et les achats.

La mise en oeuvre de ce projet devrait prendre plus d'un an, estime Ferran Reverter, nommé en octobre directeur des opérations de MediaMarktSaturn.

Selon Ferran Reverter, les ventes du groupe durant le "Black Friday" ont été meilleures que l'an dernier mais la prudence prévaut pour la période de Noël.

Dixons Carphone, le distributeur britannique de téléphonie mobile et d'électronique grand public, a lui aussi revu la semaine dernière sa politique de dividende, en le réduisant de 40% cette année, tout en prévenant que son plan de redressement prendrait du temps.

Fnac Darty a pour sa part été affecté par des manifestations des "Gilets jaune".

(Bertrand Boucey et Claude Chendjou pour le service français)

par Emma Thomasson et Matthias Inverardi