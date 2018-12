"Gilets jaunes": Pénicaud appelle à les consommateurs à ne pas bouder les

petits commerces

PARIS (awp/afp) - La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a appelé vendredi les consommateurs à privilégier pour leurs achats de Noël les "petits commerces" plutôt que les géants de la distribution en ligne, malgré la crise des "gilets jaunes".

"Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de l'impact économique de ce qui est en train d'arriver", a commenté Mme Pénicaud sur CNews.

"Aujourd'hui ce qui m'inquiète c'est la situation du petit commerce". Les Français, "parce qu'ils ont peur, ils ne vont pas dans les petits commerces", et font "massivement" leurs courses sur des plateformes comme Amazon, a déploré la ministre.

"On a tous la responsabilité de continuer à aller dans les petits commerces, spécialement en ce moment, qui sont très touchés par ces mouvements. Parce que sinon on va perdre des emplois" dans ce secteur, a-t-elle ajouté.

Selon un sondage Perifem/Opinionway paru mercredi, 43% des consommateurs affirment qu'ils vont privilégier les achats en ligne plutôt que dans les commerces physiques, à cause de la crise des "gilets jaunes".

Interrogée par ailleurs sur les revendications des protestataires concernant l'impôt sur la fortune et les réductions de cotisations accordées aux entreprises, Mme Pénicaud a répondu: "un programme présidentiel, ce n'est pas un self service".

"Emmanuel Macron et les députés ont été élus sur un programme (...) qui prend le pari d'une relance de la dynamique économique pour pouvoir créer des emplois et donc des richesses à partager", a-t-elle fait valoir.

"Si on dévie complètement le cap - on l'a vu, le dernier quinquennat c'était la godille -, eh bien résultat: on n'aboutira nulle part, on n'aura ni l'emploi ni la richesse à partager", a ajouté Mme Pénicaud.

"Il faut garder les fondamentaux. Après, dans les modalités, dans le calendrier, la manière de le faire, la manière d'associer tout le monde, je ne dis pas qu'on a été parfait et je pense qu'on a des progrès à faire", a encore déclaré la ministre.

