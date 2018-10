H&M entre au capital de la fintech Klarna

Le numéro deux mondial du prêt-à-porter, derrière l'espagnol Inditex, versera 185 millions de couronnes suédoises (18 millions d'euros) pour acquérir moins de 1% du capital de Klarna, a déclaré une porte-parole de la société de solutions de paiement, confirmant une information rapportée lundi matin par le Financial Times.

H&M utilisera la plateforme numérique de Klarna sur tous ses canaux et elle sera intégrée ultérieurement aux magasins en ligne et traditionnels de l'enseigne de mode, déclarent les deux groupes dans un communiqué.

Klarna a déjà conclu des accords similaires avec le britannique Asos et le suédois Ikea, a poursuivi la porte-parole.

Le Financial Times avait rapporté auparavant que cet accord couvrirait d'abord 14 pays européens, en commençant par le Royaume-Uni et la Suède, et avait vocation à être étendu aux Etats-Unis et en Asie. Les processus de retour et de livraison de H&M en seront simplifiés, ainsi que les paiements en magasin, en ligne et sur mobile, selon le quotidien.

Les distributeurs traditionnels sont confrontés à la concurrence croissante des géants du commerce en ligne, comme Amazon.

"Nous sommes impressionnés par ce que Klarna a réalisé à ce jour et nous allons désormais travailler ensemble pour améliorer l'expérience d'un commerce moderne", déclare le directeur général de H&M Karl-Johan Persson dans un communiqué.

Klarna a été créé en 2005 et compte parmi ses investisseurs Sequoia Capital, Atomico, Visa et Permira. L'entreprise, qui fait partie des "licornes" européennes soit les start-ups valorisées au moins un milliard de dollars et non cotées en Bourse, emploie 2.000 personnes.

(Helena Soderpalm; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)