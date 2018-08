La consommation des Américains en forme avant la rentrée

Washington (awp/afp) - Les consommateurs américains, locomotive traditionnelle de la première économie mondiale, ont démarré les dépenses de rentrée sur un rythme solide en juillet qui augure bien de la croissance au 3e trimestre, ont estimé mercredi les analystes.

Les ventes au détail aux Etats-Unis, qui mesurent notamment ce que les consommateurs ont dépensé dans les magasins, sur les sites en ligne et dans les bars et restaurants, ont grimpé de 0,5% en juillet, bien au-dessus du 0,1% attendu par les analystes.

Ces chiffres ne concernent toutefois que les marchandises et non pas les services, qui pèsent plus lourd dans le budget consommation des foyers américains.

La bonne tenue des ventes du commerce de détail reflète néanmoins un bon démarrage de l'activité au 3e trimestre alors que l'économie américaine est tirée par la consommation, selon les statistiques du département du Commerce.

D'avril à juin, au 2e trimestre, la croissance de l'économie américaine a accéléré à 4,1%, un rythme qui n'avait pas été atteint depuis quatre ans, et qui a été tiré par une consommation robuste en progression de 4%.

"Cela montre que les meilleures perspectives d'emplois, l'augmentation des revenus après impôts, le niveau élevé de la confiance des consommateurs et le gonflement du patrimoine des ménages fournissent le fondement de dépenses de consommation robustes au cours des prochains mois", a indiqué James Bohnaker, d'IHS Markit.

Sur un an, les ventes au détail qui ont totalisé 507,5 milliards de dollars en juillet, sont en hausse de 6,4%.

Parmi les secteurs en forme figurent l'habillement qui signe une progression de 1,3% le mois dernier après une chute de 1,6% en juin et surtout les restaurants qui ont affiché un bond de 1,3% des ventes.

Toujours en progrès, les ventes en ligne ont affiché un gain de 0,8% après déjà +0,7% le mois d'avant. Cette solide progression s'explique aussi par l'opération de super-promotions "Prime Day" du géant du commerce en ligne Amazon, qui intervient en juillet.

Ces bons chiffres ont fait réviser en hausse les perspectives d'expansion au 3e trimestre, dont la première estimation officielle par le gouvernement n'interviendra toutefois que fin octobre.

"Nous avons révisé en hausse notre projection de croissance du Produit intérieur Brut à 3,3%", indiquait-on chez Markit.

Le baromètre de prévision de la Fed d'Atlanta, généralement optimiste, prévoit quant à lui une croissance accélérée à 4,2% au 3e trimestre en rythme annuel, après les 4,1% obtenus au 2e trimestre.

Croissance à "plus de 5%", selon Trump

Pour le président américain Donald Trump, l'activité peut même accélérer jusqu'à "plus de 5%", a-t-il récemment assuré se félicitant de l'action du gouvernement sur les réductions d'impôts, la dérégulation et la refonte des accords commerciaux au prix de bras de fer sur les tarifs douaniers avec de nombreux partenaires comme la Chine.

Alors que les chiffres de ventes au détail sont des données très changeantes et sujettes à des révisions d'un mois sur l'autre, un autre baromètre, celui de la production industrielle, a semblé montrer un essoufflement en juillet.

Ce secteur manufacturier, choyé par l'administration Trump, a vu sa production n'avancer que de 0,1% en juillet, moins que prévu après un bond de 1% en juin.

Pour Michael Pearce, économiste chez Capital Economics, cette progression relativement modeste de la production manufacturière montre que celle-ci a atteint un pic.

"Même si on évite une escalade majeure dans les tarifs douaniers, l'appréciation du dollar cette année signifie que la croissance du secteur manufacturier devrait ralentir encore dans les mois qui viennent", affirme cet analyste.

Parmi la salve d'indicateurs publiés mercredi figure la bonne nouvelle d'une accélération de la productivité, élément clé de la croissance et de l'amélioration du niveau de vie.

D'avril à juin, au 2e trimestre, la productivité a progressé de 2,9%, son rythme le plus fort en plus de trois ans.

L'économie américaine connaît depuis plusieurs années un progrès médiocre de sa productivité, qui a expliqué la faiblesse de la reprise.

L'amélioration de la productivité a été de seulement 0,1% en 2016, et de 1,1% l'année dernière. Les analystes prévoient qu'elle grimpe à 1,5% cette année.

Cette avancée est notamment due à une augmentation des investissements des entreprises, dopés par les réductions de l'impôt sur les société décidées par l'administration Trump, mais elle tient aussi au fait que les rémunérations, donc le coût de l'emploi, n'augmentent guère.

