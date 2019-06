Le département de la Justice songe à une enquête sur Apple-sces

3 juin (Reuters) - Le département américain de la Justice a été chargé de conduire une éventuelle enquête sur Apple en matière de concurrence dans le cadre d'un examen plus général des pratiques des grands acteurs du secteur des technologies aux Etats-Unis, ont dit deux sources à Reuters lundi.

Reuters et divers médias ont rapporté depuis vendredi que le département de la Justice et la Commission fédérale du Commerce (FTC) s'étaient réparti les dossiers dans le cadre de cet examen, le premier héritant aussi d'Alphabet, la seconde d'Amazon et de Facebook.

Le titre Apple est passé dans le rouge à Wall Street à la suite des informations de Reuters, perdant 1,7% à 17h30 GMT. (Diane Bartz Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc Angrand)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET -6.41% 1035.7 5.89% AMAZON.COM -4.45% 1695.14 18.18% APPLE -0.98% 173.3 10.99% FACEBOOK -6.80% 165.08 35.38%