USA-Les géants du numérique dans le viseur des autorités de la concurrence

(Actualisé avec détails, contexte)

WASHINGTON, 3 juin (Reuters) - Le département américain de la Justice a été chargé de la conduite d'une éventuelle enquête sur Apple dans le cadre d'un examen plus général entrepris par les autorités de la concurrence aux Etats-Unis sur les pratiques des géants du numérique, ont dit deux sources à Reuters lundi.

Des représentants du département de la Justice et de la Commission fédérale du Commerce (FTC) se sont réunis ces dernières semaines pour se répartir les dossiers.

Ils sont convenus que le premier aurait la responsabilité de déclencher d'éventuelles enquêtes sur Apple et sur Google, filiale d'Alphabet, et que la seconde serait chargée d'Amazon et de Facebook, ont dit les sources.

Ces dernières n'ont pas précisé quels étaient les soupçons éventuels à l'égard d'Apple.

La Cour suprême des Etats-Unis a autorisé le mois dernier l'examen par la justice américaine d'une plainte de consommateurs accusant Apple de monopole sur le marché des applications pour iPhone lui permettant de pratiquer des prix excessifs.

Spotify, dont le service de musique en ligne est en concurrence avec celui d'Apple, a pour sa part déposé une plainte auprès des autorités européennes de la concurrence pour dénoncer les commissions prélevées par la firme à la pomme pour l'utilisation de l'App Store, sa plate-forme d'achat de contenus.

Apple n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

LA CRAINTE D'UN DÉMANTÈLEMENT POUR ALPHABET

Le groupe de Cupertino a déjà défendu ses pratiques par le passé en affirmant ne prélever une commission que si un bien ou un service était acheté via une application.

Le titre Apple est passé dans le rouge à Wall Street à la suite des informations de Reuters, perdant jusqu'à près de 3% avant de réduire ses pertes. Il cédait 0,9% à 173,50 dollars à 18h15 GMT.

La baisse était plus brutale pour Amazon et surtout Alphabet et Facebook, qui abandonnaient respectivement 4,46%, 6,49% et 7,33% au même moment, en raison des craintes liées à un éventuel durcissement de la réglementation encadrant leurs activités aux Etats-Unis.

Ces inquiétudes sont alimentées par les critiques émises à leur encontre par Donald Trump, qui accuse les réseaux sociaux et Google de limiter l'expression conservatrice sur leurs plates-formes et ne pardonne pas au fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, d'être aussi le propriétaire du quotidien Washington Post.

Pour Alphabet, l'éventualité d'une enquête antitrust vient s'ajouter à d'autres problèmes après le net ralentissement du chiffre d'affaires du groupe au dernier trimestre, souligne Kevin Rippey, analyste chez Evercore ISI.

"Cela pourrait remettre en cause les perspectives d'expansion" du groupe, explique cet analyste qui a réduit de 50 dollars son objectif de cours pour le ramener à 1.200.

Justin Post, analyste de Bank of America Merrill Lynch, va encore plus loin en n'excluant pas un démantèlement.

Pour y parvenir, "le département de la Justice devrait engager une procédure et convaincre les juges que Google a entravé la concurrence", indique-t-il dans une note. "Il est très rare de démanteler une entreprise mais il y a des précédents." (Diane Bartz Véronique Tison et Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc Angrand)