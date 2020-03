Amazon : Jefferies reste à l'achat mais se montre 'inquiet'

25/03/2020 | 16:47

Jefferies confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre Amazon, accompagnée d'un objectif de cours de 2.300 dollars, l'épidémie de COVID-19 provoquant un changement majeur dans les achats sur les sites des détaillants en ligne.



En se concentrant sur la livraison de produits essentiels, le géant de la technologie basé à Seattle fait la 'bonne chose' d'un point de vue commercial et social, même s'il augmente le risque de provoquer des déceptions, selon le broker.



Jefferies est, par ailleurs, inquiet de voir les dépenses de l'entreprise 'grimper', le groupe acceptant des augmentations temporaires de la rémunération et des heures supplémentaires pour faire face au travail lié à cette période de crise.





