Amazon : Wedbush relève son objectif de cours

24/06/2020 | 16:41

Les analystes de Wedbush Securities ont relevé mercredi leur objectif de cours sur Amazon de 2750 dollars à 3050 dollars, anticipant de bonnes surprises à l'occasion de la présentation des résultats de deuxième trimestre du groupe, d'ici à quelques semaines.



'L'épidémie de Covid-19 et les décisions de confinement prises par bon nombre de clients devraient générer un potentiel de chiffre d'affaires supplémentaire sur le deuxième trimestre, avec comme grand bénéficiaire l'activité de livraison d'épicerie à domicile du groupe', estime le broker.



Wedbush maintient son opinion 'surperformance' sur le titre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

