AMAZON : JPMorgan reste favorable au dossier

JPMorgan a conservé son objectif de cours de 2 525 dollars et sa recommandation Surpondérer sur Amazon dans une étude consacrée à l'impact du coronavirus sur le secteur internet. « Au-delà des bénéfices retirés à court terme, nous pensons qu'Amazon gagnera des parts de marché supplémentaires du total des ventes au détail et en ligne en cas de ralentissement, comme ce fut le cas en 2008-2009 », explique le bureau d'études.Il a augmenté sa prévision de ventes pour le premier trimestre à 74 milliards de dollars, soit un milliard de plus que le haut de la fourchette d'objectifs, mais pas sa projection de profits. Le broker a pris en effet notamment en compte la hausse des salaires.Netflix est la seule autre valeur pour laquelle l'analyste a relevé ses estimations.