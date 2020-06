Amazon annonce la création du Climate Pledge Fund, un fonds de 2 milliards USD, destiné à investir dans les entreprises qui conçoivent des produits, services et technologies propices à la décarbonation de l'économie ainsi qu'à la préservation de la planète

Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd'hui la création du Climate Pledge Fund, destiné à soutenir le développement de technologies et de services durables, qui permettront à Amazon ainsi qu'à d'autres entreprises d'honorer le Climate Pledge — un engagement visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Ce programme dédié d'investissement conjoint — dont les fonds initiaux s'élèvent à 2 milliards USD —soutiendra les entreprises visionnaires dont les produits et services faciliteront la transition vers une économie zéro carbone.

L'an dernier, Amazon et Global Optimism ont cofondé le Climate Pledge, un engagement visant à honorer l'Accord de Paris avec dix années d'avance sur les objectifs, en atteignant la neutralité carbone d'ici 2040. Verizon, Reckitt Benckiser (RB) et Infosys ont récemment rejoint cet engagement, et ont ainsi adressé au marché un signal important présageant d'une croissance rapide de la demande en produits et services propices à la réduction des émissions de carbone. Le nouveau Climate Pledge Fund d'Amazon accélérera l'investissement dans les innovations sur la voie de l'économie zéro carbone du futur.

« Le Climate Pledge Fund cherchera à investir auprès des entrepreneurs et innovateurs visionnaires qui conçoivent des produits et services permettant aux entreprises de réduire leur impact carbone et de fonctionner de manière plus durable », a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon. « Les entreprises du monde entier seront prises en considération, quelle que soit leur envergure et indépendamment de leur stade d'avancée, qu'il s'agisse de startup au stade du pré-produit, ou de sociétés déjà bien établies. Chaque investissement envisagé sera jugé selon son potentiel d'accélération des progrès en direction de la neutralité carbone et de la préservation de la planète pour les générations futures. »

Le Climate Pledge Fund investira dans les entreprises de multiples secteurs, notamment dans les transports, la logistique, la production, le stockage et la consommation d'énergie, la fabrication et les matériaux, l'économie circulaire, ainsi que l'alimentaire et l'agriculture. Au fil du temps, Amazon cherchera également des opportunités permettant d'impliquer d'autres signataires du Climate Pledge dans ce programme d'investissement conjoint.

« Amazon a démontré son leadership dans l'adoption à grande échelle de technologies à faible empreinte carbone », a déclaré R.J. Scaringe, PDG de Rivian. « Son investissement dans Rivian, puis la commande de 100 000 camionnettes électriques de livraison, réduiront substantiellement l'empreinte carbone du réseau de livraison de colis Amazon. Nous sommes très enthousiastes concernant les services de livraison décarbonés du futur. »

Amazon a publié aujourd'hui son rapport de durabilité 2019, ainsi qu'une actualisation sur les objectifs et programmes de durabilité de la société, notamment à travers ce qui suit :

Amazon a annoncé suivre une trajectoire en direction de 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2025, c'est-à-dire avec cinq années d'avance sur les objectifs. Dans le cadre du Climate Pledge, Amazon s'est déjà engagée à atteindre 80 % d'énergies renouvelables d'ici 2024, et 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2030.

À ce jour, Amazon a annoncé 91 projets d'énergies renouvelables à travers le monde. Ensemble, ces projets totalisant plus de 2 900 MW de capacité fourniront chaque année plus de 7,6 millions MWh d'énergie renouvelable, soit suffisamment d'électricité pour alimenter 680 000 foyers américains.

Amazon a effectué deux investissements à partir de son fonds Right Now Climate de 100 millions USD, dans des solutions axées sur la nature et des projets de reforestation à travers le monde, notamment un projet de reforestation dans les Appalaches aux États-Unis, et une initiative d'écologisation urbaine à Berlin en Allemagne.

Depuis 2015, Amazon a réduit de 33 % le poids de ses colis à expédier, et éliminé plus de 880 000 tonnes de matériaux d'emballage, soit l'équivalent de 1,5 milliard de cartons d'expédition.

Pour en savoir plus sur les objectifs et programmes de durabilité d'Amazon, rendez-vous sur https://blog.aboutamazon.com/sustainability/staying-the-course-on-our-commitment-to-sustainability

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une réflexion à long terme. Les commentaires des consommateurs, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa figurent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200623005938/fr/