Amazon com : L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 02H00 GMT (20/04)

UNE FUSILLADE DANS L'EST DU CANADA FAIT AU MOINS 13 MORTS

PORTAPIQUE, Nouvelle-Ecosse - Un homme armé a tué par balle dimanche au moins 13 personnes, dont une policière, au cours d'une cavale meurtrière de douze heures dans la province de Nouvelle-Ecosse, sur la côte Est du Canada, ont déclaré les autorités.

Il s'agit de la plus grande tuerie de masse dans le pays depuis 30 ans. Les fusillades sont relativement rares au Canada, dont le contrôle des armes à feu est plus strict qu'aux États-Unis.

Gabriel Wortman, âgé de 51 ans, a maquillé sa voiture afin qu'elle ressemble à un véhicule de police et a ouvert le feu sur des chalands en différents lieux de la province, a indiqué la Gendarmerie royale nationale (RCMP).

La police a fait savoir que l'assaillant avait trouvé la mort, sans confirmer les informations de la chaîne de télévision CTV selon laquelle il a été abattu par des officiers de la RCMP.

Les motivations du suspect ne sont pas encore connues.

---

CORONAVIRUS-LA FRANCE PRÉPARE SON DÉCONFINEMENT, LA SITUATION S'AMÉLIORE

PARIS - Le gouvernement français a indiqué dimanche qu'il détaillera fin avril le plan de sortie de confinement prévue à compter du 11 mai, après avoir fait état d'un nouveau recul du nombre d'hospitalisations et de cas graves en réanimation liés à l'épidémie de coronavirus.

Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Edouard Philippe a expliqué que le déconfinement, dont il a précisé qu'il serait "progressif et différencié", devra tenir compte de deux impératifs: celui de la maîtrise de la circulation du virus et celui du rétablissement de la capacité d'accueil à l'hôpital.

"Cette crise sanitaire n'est pas terminée mais nous marquons des points (...) La situation s'améliore, lentement mais sûrement", a-t-il dit, indiquant que des mesures de prévention ("gestes barrière" et masques grand public) et de distanciation sociale seront maintenues. "A partir du 11 mais, nous entrons dans une deuxième phase où nous allons reconquérir une partie de notre liberté", a ajouté le chef du gouvernement.

Lors de cette même conférence de presse à l'hôtel Matignon, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a indiqué que le nombre de cas graves en réanimation s'élevait dimanche à 5.744, un nombre en baisse pour le onzième jour consécutif.

La France a enregistré 395 nouveaux décès liés au COVID-19, portant le nombre total de personnes décédées à 19.718 dont 12.069 décès dans les hôpitaux et 7.649 dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

VOIR AUSSI

La France veut éviter la discrimination par l'âge pour le déconfinement

Paris va installer du gel hydroalcoolique dans les lieux publics, les écoles - Hidalgo

L'application "StopCovid" pourrait ne pas être prête le 11 mai

Pas encore de décision sur les célébrations du 14-Juillet

LES ENTREPÔTS D'AMAZON FERMÉS EN FRANCE JUSQU'AU 22 AVRIL

PARIS - Amazon a déclaré dimanche que ses centres de distribution en France resteraient fermés jusqu'au 22 avril au moins, dans le cadre du bras de fer qui oppose le géant américain de la distribution aux syndicats au sujet des conditions sanitaires dans les sites du groupe dans un contexte d'épidémie du nouveau coronavirus.

Saisi par l'Union syndicale Solidaires, le tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) a imposé mardi au géant américain du commerce en ligne de se limiter aux produits d'alimentation, d'hygiène et de santé le temps d'évaluer les conditions de sécurité pour ses salariés dans ses entrepôts.

Risquant un million d'euros d'astreinte par jour de retard, Amazon a pris la décision radicale de fermer la totalité de centres de distribution. Les 10.000 salariés, dont un tiers d'intérimaires, qui travaillent dans ces six entrepôts, conserveront la totalité de leurs salaires.

VOIR AUSSI

EXCLUSIF-Amazon déploie des caméras thermiques dans ses entrepôts

RÉOUVERTURE DE CERTAINS COMMERCES EN ALLEMAGNE

BERLIN - Certains magasins sont autorisés ce lundi à rouvrir en Allemagne, malgré le prolongement jusqu'au 3 mai des restrictions de déplacement instaurées pour enrayer la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Les commerces dont la surface n'excède pas 800 mètres carrés et tous les concessionnaires automobiles peuvent rouvrir leurs portes.

Selon les données communiquées dimanche par l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses, l'épidémie de coronavirus a causé 4.294 décès en Allemagne et près de 140.000 cas de contamination ont été confirmés.

VOIR AUSSI

Au ROYAUME-UNI, plus faible hausse des décès en deux semaines

En Espagne, ralentissement du nombre de nouveaux décès

USA-DES ETATS APPELLENT À REPOUSSER LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ

NEW YORK/WASHINGTON - Les gouverneurs des Etats américains les plus touchés par la crise du nouveau coronavirus ont appelé à ne pas relancer l'activité économique et reprochent à Donald Trump d'avoir déclaré qu'il y avait suffisamment de tests pour procéder à des dépistages.

Plusieurs Etats du pays sont actuellement confrontés à des manifestations contre les mesures de confinement adoptées pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Le gouverneur de l'Etat de New York, le démocrate Andrew Cuomo, et plusieurs de ses homologues réclament plus de tests pour détecter les cas et vérifier une éventuelle immunité collective avant de permettre une reprise de l'activité.

Le gouverneur du Maryland, le républicain Larry Hogan, a dit à CNN que les affirmations de Donald Trump et du vice-président Mike Pence selon lesquelles les États ont de nombreux tests étaient "tout simplement fausses".

Plusieurs États, dont l'Ohio, le Texas et la Floride, ont annoncé leur intention de rouvrir une partie de leur économie, peut-être le 1er mai ou même plus tôt.

L'épidémie de coronavirus a causé plus de 37.000 cas et contaminé plus de 720.000 personnes aux Etats-Unis, selon le bilan officiel communiqué dimanche.

VOIR AUSSI

Vaste manifestation anti-confinement dans l'Etat de Washington

ISRAËL-MANIFESTATION, AVEC DISTANCIATION SOCIALE, CONTRE NETANYAHU

TEL AVIV - Plusieurs milliers d'Israéliens, munis de masque de protection et laissant près de deux mètres de distance entre eux, ont défilé dimanche à Tel Aviv pour protester contre Benjamin Netanyahu et appeler son rival centriste Benny Gantz à ne pas conclure d'accord de coalition avec le Premier ministre.

Benjamin Netanyahu, qui doit être jugé en mai pour des accusations de corruption qu'il rejette, négocie avec le chef du parti Bleu et Blanc un accord de coalition gouvernementale dans le but de mettre fin à une année d'impasse politique, alors que trois élections législatives n'ont pas permis de dégager de majorité à la Knesset.

Les manifestations sont autorisées en Israël malgré les mesures instaurées face à l'épidémie de coronavirus, du moment que les participants respectent la distanciation sociale et se couvrent le visage.

LES MINISTRES DE LA SANTÉ DU G20 TRAVAILLENT SUR UNE RÉPONSE COMMUNE

RYAD - Les ministres de la Santé des pays du G20 ont tenu dimanche une réunion virtuelle pour travailler sur une réponse commune à la pandémie du nouveau coronavirus et publieront une déclaration, a déclaré le groupe.

Le ministre de la Santé de l'Arabie saoudite, qui préside actuellement le G20, a souligné la nécessité de collaboration et d'engagement des organisations mondiales pour des réponses coordonnées à l'épidémie de coronavirus, en mettant l'accent sur le soutien aux pays dans le besoin et en investissant dans la recherche et la découverte pour produire des technologies, des outils, des vaccins et des thérapies.