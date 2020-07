Amazon com : L'Engagement Climat et la coalition We Mean Business s'associent dans le cadre d'un effort global pour inciter les entreprises à adopter des objectifs plus ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone

L’Engagement Climat (The Climat Pledge) est un engagement cofondé par Amazon et Global Optimism dans l’objectif d’honorer l’Accord de Paris sur le climat avec dix ans d’avance et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

Verizon, Reckitt Benckiser (RB), Infosys et Oak View Group sont de nouveaux signataires de l’Engagement Climat

Amazon (NASDAQ : AMZN) et We Mean Business, une coalition mondiale à but non lucratif travaillant avec les entreprises pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, ont annoncé aujourd’hui qu’elles s’étaient associées pour mettre en place le programme le plus complet au monde visant à inciter les entreprises à adopter des objectifs plus ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone. La coalition We Mean Business travaille avec plus de 1 200 entreprises, et à partir d’une capitalisation boursière totale de plus de 24,8 billions USD, pour stimuler l’action des entreprises et l’ambition en matière de politiques sur le changement climatique, et augmenter les chances de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.

Le partenariat :

Encouragera les entreprises à prendre une position de leader et à accélérer leurs objectifs pour réaliser l’Engagement Climat (l’engagement cofondé par Amazon et Global Optimism pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, soit avec une décennie d’avance sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat).

Mobilisera les chaînes d’approvisionnement et les petites et moyennes entreprises (PME) pour prendre et intensifier des mesures directes et mesurables sur le changement climatique.

Déterminera des moyens ambitieux et responsables pour les entreprises d’intégrer de manière crédible les Solutions fondées sur la Nature (« Nature-Based Solutions ») dans leurs stratégies climatiques.

« Le message des scientifiques est clair. Nous devons limiter à 1,5 °C le réchauffement climatique. Grâce à la vision à long terme de la Fondation IKEA et au travail inlassable des partenaires de la coalition We Mean Business, le monde des affaires prend déjà des mesures vigoureuses en matière de climat », a déclaré María Mendiluce, PDG de la coalition We Mean Business. « Grâce à l’Engagement Climat, nous allons accélérer le rythme. En s’engageant envers la collaboration et l’innovation, ceux qui sont en tête du peloton peuvent atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Pour ce faire, nous devons accélérer l’action de la chaîne d’approvisionnement et développer une approche robuste des Solutions fondées sur la Nature en plus de procéder à une décarbonation profonde. Nous sommes ravis de collaborer avec Amazon, qui a fait preuve d’un leadership audacieux et d’un engagement profond pour lutter contre la crise climatique. »

« L’importance et l’ampleur de la crise climatique exigent que les milieux d’affaires unissent leurs forces et travaillent ensemble pour inventer, financer et mettre en œuvre des programmes audacieux de décarbonation afin d’aider à protéger la planète », a confié pour sa part Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon. « Aucune entreprise ne peut résoudre ce problème à elle seule. Nous sommes impatients de travailler avec la coalition We Mean Business pour encourager les entreprises du monde entier à accélérer leurs engagements pour faire face au changement climatique. »

« Le changement climatique est l’affaire de tous. Je suis ravie à l’idée qu’une collaboration de plus grande envergure au sein de l’Engagement Climat résultera du partenariat avec la coalition We Mean Business », a déclaré Christiana Figueres, ex-responsable de l’ONU pour le climat et cofondatrice de Global Optimism. « Nous ne pouvons pas nous permettre de traîner sur la voie de la décarbonation car la science nous dit que le temps joue contre nous. Si nous voulons reconstruire mieux, les entreprises de toutes tailles doivent protéger l’économie contre les effets perturbateurs et dévastateurs de la crise climatique, qui nous impacte tous. Les grandes entreprises qui décarbonent leurs opérations et qui aident les petites et moyennes entreprises à les suivre dans une approche globale de l’économie se conduisent de manière sensée. »

Grâce à ce partenariat, la coalition We Mean Business et l’Engagement Climat sont en train de déployer les efforts les plus importants à ce jour pour mobiliser le secteur privé et atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 — soit avec dix ans d’avance sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Le partenariat démontrera que les chefs d’entreprise peuvent aller plus loin et plus vite dans l’action climatique.

Principales activités du partenariat :

La coalition We Mean Business encouragera les entreprises à accélérer leurs objectifs en adhérant à l’Engagement Climat en plus de leurs engagements existants pris en tant que We Mean Business. Les engagements existants portent notamment sur la mise en œuvre d’objectifs de réduction des émissions s’alignant sur la science du climat par le biais de l’initiative « Science Based Targets » (Cibles basées sur la Science) et d’un engagement pour atteindre l’objectif 100 % d’énergie renouvelable via l’initiative RE100, entre autres.

La coalition We Mean Business s’engagera avec les entreprises pour aider à accélérer l’action au niveau de la chaîne d’approvisionnement (émissions de périmètre 3). Ce travail impliquera les grandes entreprises et leurs chaînes d’approvisionnement pour fournir des structures, des boîtes à outils pour l’action et l’établissement de rapports, et le renforcement des capacités pour encourager les fournisseurs, en particulier les PME, à accélérer leurs objectifs climatiques.

La coalition We Mean Business et l’Engagement Climat soutiendront ensemble les quatre principes des Solutions fondées sur la Nature publiées en mai 2020 ; ces solutions forment une structure dont le but est d’aider les décideurs commerciaux à reconnaître les projets crédibles d’atténuation du carbone et à évaluer les investissements régénératifs. L’atténuation graduelle reste une priorité pour toutes les entreprises. Ces travaux permettront aux entreprises d’adopter une approche solide pour investir dans la nature, et procéder à des réductions importantes et transformatrices des émissions dans leurs opérations directes et leurs chaînes d’approvisionnement.

Les signataires de l’Engagement Climat exploreront les opportunités d’investissement dans des entreprises dont les produits et services devaient faciliter la transition vers une économie neutre en carbone, notamment par l’intermédiaire du Climate Pledge Fund d’Amazon.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, l’Engagement Climat et la coalition We Mean Business apporteront également des ressources et un soutien aux initiatives partenaires suivantes qui incitent les entreprises à répondre à la crise climatique en se fixant des cibles spécifiques et mesurables :

TED Countdown (Compte à rebours TED) : TED Countdown, une initiative mondiale propulsée par TED et Future Stewards, vise à soutenir et accélérer les solutions à la crise climatique et à transformer les idées en actions. Les signataires de l’Engagement Climat seront encouragés à participer à l’événement de lancement mondial de Countdown le 10 octobre 2020, à participer à des groupes de travail intersectoriels au cours de l’année précédant le Sommet Countdown qui se tiendra en octobre 2021, à promouvoir et à organiser des événements locaux TEDx Countdown, et à participer au Sommet 2021.

Race to Zero (Course vers la neutralité carbone) : L'Engagement Climat soutiendra les efforts de sensibilisation pour créer un élan autour du passage à une économie décarbonée avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) et plaidera pour que les gouvernements renforcent leurs contributions à l'Accord de Paris sur le climat. La campagne Race to Zero soutiendra toutes les entreprises dans l'ensemble des chaînes de valeur pour prendre des mesures en faveur du climat.

L’Engagement Climat soutiendra les efforts de sensibilisation pour créer un élan autour du passage à une économie décarbonée avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) et plaidera pour que les gouvernements renforcent leurs contributions à l’Accord de Paris sur le climat. La campagne Race to Zero soutiendra toutes les entreprises dans l’ensemble des chaînes de valeur pour prendre des mesures en faveur du climat. L’initiative Science Based Targets : Tous les signataires de l’Engagement Climat seront encouragés à se fixer des objectifs alignés sur l’initiative Science Based Targets (SBTi, ou Cibles basées sur la Science) pour réduire les émissions et renforcer leur avantage concurrentiel dans la transition vers une économie neutre en carbone.

« Lorsque nous avons aidé à lancer la coalition We Mean Business en 2014, c’était un gros pari », a déclaré Per Heggenes, PDG de la Fondation IKEA. « Nous l’avons fait parce que nous pensions que les entreprises avaient à la fois la responsabilité et la capacité de faire preuve de leadership dans la course vers la neutralité carbone. Aujourd’hui, nous sommes ravis qu’Amazon participe à cette mission et qu’elle aide à renforcer l’impact collectif de la coalition. En souscrivant à la fois aux engagements de réduire les émissions de GES et de rechercher des Solutions fondées sur la Nature lorsque nécessaire, la coalition We Mean Business peut accélérer les changements dans le secteur privé à un rythme plus rapide pour aider à garantir la future habitabilité de notre planète. Nous félicitons Amazon d’avoir su faire preuve d’un véritable leadership en s’engageant et en appliquant les quatre principes des Solutions basées sur la Nature. »

« Je suis ravi des efforts réalisés par Amazon pour inciter les entreprises à arriver le plus rapidement possible à la neutralité carbone », a déclaré le Britannique Nigel Topping, Défenseur du climat de premier plan. « Cette annonce arrive à un moment critique où nous devons renforcer nos capacités tandis que les économies commencent à se remettre du COVID-19. L’Engagement Climat, qui est un proche allié de la campagne Race to Zero, contribuera à stimuler une reprise saine et écologique permettant de créer des emplois et de renforcer la résilience. »

« Cela fait trop longtemps que le moment est venu d’agir sur le changement climatique, et il est maintenant temps d’unir tous les niveaux de la société, chefs d’entreprise, acteurs politiques courageux, scientifiques et particuliers », a déclaré Chris Anderson, directeur de TED. « Les perturbations mondiales dues à la crise du COVID-19 sont un avant-goût de ce à quoi nous pouvons attendre si nous n’unissons pas nos forces pour affronter la crise climatique. Ce partenariat représente une occasion passionnante de protéger la planète, de créer de nouvelles opportunités économiques et de reconstruire mieux. Nous sommes fiers de participer à cet effort crucial. »

« Tout comme l’épidémie de COVID-19, le changement climatique, s’il n’est pas contrôlé, affectera radicalement la vie des personnes, les entreprises et l’économie. Les gouvernements ne peuvent résoudre ces problèmes à eux seuls. L’innovation et le dynamisme encouragés par le secteur corporatif sont essentiels. Les entreprises qui ont démontré leur capacité à innover et à révolutionner les systèmes – et aucune ne l’a fait plus qu’Amazon – peuvent aider à donner le ton grâce à une action climatique ambitieuse », a déclaré Andrew Steer, président et chef de la direction du World Resources Institute, l’un des partenaires de la SBTi. « Nous exhortons toutes les entreprises signataires de l’Engagement Climat à se fixer une cible basée sur la science en ligne avec l’objectif de 1,5° C pour se mettre sur la bonne voie pour atteindre la neutralité carbone. Le WRI salue le nouveau partenariat de l’Engagement Climat avec la coalition We Mean Business, et nous sommes impatients de travailler tous ensemble pour créer un avenir prospère et neutre en carbone. »

L’an dernier, Amazon et Global Optimism ont cofondé l’Engagement Climat, qui vise à honorer l’Accord de Paris sur le climat avec dix ans d’avance sur les objectifs, et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Verizon, Reckitt Benckiser (RB), Infosys et Oak View Group ont rejoint l’Engagement cette année, adressant au marché un signal fort présageant d’une croissance rapide de la demande en produits et services propices à la réduction des émissions de carbone. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.theclimatepledge.com.

À propos de We Mean Business

We Mean Business est une coalition mondiale d’organisations à but non lucratif travaillant avec les entreprises les plus influentes au monde pour agir face au changement climatique. Fondée grâce au soutien généreux de la Fondation IKEA en 2014, la coalition rassemble sept organisations : BSR, CDP, Ceres, The B Team, The Climate Group, The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group et le World Business Council for Sustainable Development. Ensemble, nous catalysons l’action des entreprises pour stimuler l’ambition en matière de politiques et accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wemeanbusinesscoalition.org.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une réflexion à long terme. Les commentaires des consommateurs, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa figurent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour en savoir plus, consultez www.amazon.com/about.

À propos de Global Optimism

Global Optimism existe pour accélérer le changement transformationnel à l’échelle de tous les secteurs. La réalisation d’un avenir sans émission n’est pas un défi inatteignable. C’est un futur que nous pouvons et devons préparer dès maintenant. Toutes les évaluations scientifiques montrent que pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 et maintenir le réchauffement mondial en deçà de 1,5 °C, il nous faudra réduire de moitié nos émissions entre 2020 et 2030. On ne pourra résoudre la crise climatique que si tous les individus, où qu’ils se trouvent, font leur part du travail. Nous travaillons avec des collectifs de tous les secteurs qui partagent nos idées et qui souhaitent investir dans les choix nécessaires pour accomplir ce parcours difficile et constructif. Pour plus d’informations, visitez www.globaloptimism.com.

À propos de TED Countdown

Propulsée par TED, Future Stewards et plus de 50 organisations partenaires, Countdown est une initiative mondiale visant à soutenir et accélérer les solutions à la crise climatique et à transformer les idées en actions. Countdown bénéficiera d’un lancement virtuel mondial le 10/10/2020 conçu pour atteindre les gens du monde entier avec un puissant programme public expliquant de manière vivante et convaincante la crise climatique, et appelant les dirigeants et citoyens à agir. Au cours de l’année qui suivra, des groupes de travail intersectoriels se concentreront sur l’apport de solutions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En octobre 2021 se tiendra le Sommet Countdown dont l’objectif sera de partager un plan motivant et réalisable pour un avenir zéro émissions et de faire avancer la réalisation des objectifs de la campagne Race to Zero. Ces idées et engagements seront encore amplifiés par divers événements locaux à travers le monde.

À propos de Race to Zero

Menée par les Défenseurs du climat de premier plan (High-Level Climate Champions for Climate Action) Nigel Topping et Gonzalo Muñoz, Race to Zero est une campagne mondiale visant à mobiliser le leadership et le soutien d’entreprises, de villes, de régions et d’investisseurs pour un redressement sain, robuste et zéro carbone. Tous les membres sont attachés au même objectif général : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 au plus tard.

À propos de la Fondation IKEA

La Fondation IKEA (Stichting IKEA Foundation) travaille à construire une vie quotidienne meilleure pour tout le monde. La Fondation est financée par la Fondation INGKA, propriétaire du groupe d’entreprises Ingka. La Fondation IKEA est indépendante du commerce de détail et son seul objectif de construire des vies plus lumineuses sur une planète viable grâce à la philanthropie et à l’octroi de subventions. Apprenez-en davantage sur www.ikeafoundation.org ou sur www.facebook.com/IKEAfoundation.

