Amazon com : affiche un nouveau record historique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rien ne semble arrêter la marche en avant boursière d'Amazon, qui progresse de 0,88% 2 471 dollars après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 2 489,80 dollars. Le cybermarchand et spécialiste du cloud fait partie des gagnants de la pandémie de Covid-19, qui a soutenu les achats en ligne et accru la demande pour l'informatique dématérialisée. Au premier trimestre, ses revenus ont bondi de 26% à 75,5 milliards de dollars, dont 10,22 milliards de dollars (+ 32,8%) pour son offre cloud AWS.