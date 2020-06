Amazon : de nouvelles statistiques pour la F1 avec AWS

23/06/2020 | 10:36

Amazon Web Services, marque du groupe Amazon, annonce avoir signé avec le groupe Formula 1 un contrat permettant d'introduire six nouvelles statistiques de course en temps réel.



Celles-ci seront déployées tout au long de la saison 2020.



'Les 'scores de performance des voitures' isolent les performances d'une voiture individuelle et permettent aux fans de course de comparer ses performances à celles de différents véhicules. Le nouvel ensemble de statistiques qui sera publié cette saison utilisera une gamme de services AWS, y compris l'apprentissage automatique, pour donner aux fans la possibilité de comparer leurs pilotes et voitures préférés et de mieux prévoir les résultats de la course', explique Amazon.



