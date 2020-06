Amazon : en baisse, mais un broker remonte sa cible

24/06/2020 | 17:27

Le titre Amazon recule de -1% ce mercredi, et ce même si les analystes de Wedbush Securities ont relevé mercredi leur objectif de cours sur celui-ci, passant de 2750 dollars à 3050 dollars, anticipant de bonnes surprises à l'occasion de la présentation des résultats de deuxième trimestre du groupe, d'ici à quelques semaines.



'L'épidémie de Covid-19 et les décisions de confinement prises par bon nombre de clients devraient générer un potentiel de chiffre d'affaires supplémentaire sur le deuxième trimestre, avec comme grand bénéficiaire l'activité de livraison d'épicerie à domicile du groupe', estime le broker.



Wedbush maintient son opinion 'surperformance' sur le titre.



