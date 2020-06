Amazon : en hausse, un analyste relève son objectif

10/06/2020 | 16:56

Les actions d'Amazon progressent de près de 2%, alors que Jefferies a augmenté son objectif de cours sur l'action. Le bureau d'analyses a relevé son objectif de 2 800 dollars à 3 100 dollars et a indiqué une recommandation à ' Achat ' sur le titre.



Alors que les valeurs du commerce électronique ont surperformé depuis le début de l'année, car elles bénéficient d'un changement radical dans la consommation en ligne, Jefferies a augmenté ses estimations 2020 pour la croissance de l'industrie du commerce électronique aux États-Unis de 13% à 20%, son plus haut niveau depuis 2007.



' Notre enquête montre que 63% des consommateurs prévoient de dépenser de façon permanente en ligne après la fin de la pandémie ', a ajouté le bureau d'analyses, considérant qu'Amazon récupère plus de part de marché, les consommateurs gardant le site comme principal moyen de référence lors de la prise de décisions d'achat.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.