Amazon : en repli limité, des propos de broker en soutien

21/04/2020 | 15:55

Amazon ne cède que 0,7% sur les premiers échanges et surperforme donc la tendance à Wall Street (-2,4% sur le Dow Jones), aidé par des propos de Jefferies qui réitère son conseil 'achat' et remonte son objectif de cours à 2800 dollars.



L'intermédiaire financier explique qu'Amazon demeure sa 'grosse capitalisation favorite, avec une valorisation ajustée de la croissance attractive et du potentiel de hausse pour les estimations de profit à venir'.



De plus, le travail d'enquête conduit par le broker suggère, selon lui, que le géant américain de la distribution en ligne 'pourrait profiter du Covid-19, positionnant ses résultats de premier trimestre comme un catalyseur positif potentiel'.



