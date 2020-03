Amazon : lancement de quatre nouveaux projets renouvelables

12/03/2020 | 14:31

Amazon annonce ce jeudi quatre nouveaux projets d'énergie renouvelable, en Australie, en Espagne, en Suède et aux États-Unis.



Ces projets 'soutiennent davantage l'engagement d'Amazon d'atteindre 80% d'énergie renouvelable d'ici 2024 et 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030, sur la voie du zéro carbone net d'ici 2040'.



À ce jour, Amazon a lancé 26 projets d'énergie renouvelable éolienne et solaire.



